La pianista vittoriese Giuseppina Torre al Teatro Ponchielli di Cremona per lo spettacolo dedicato a Mina

La pianista e compositrice vittoriese Giuseppina Torre si esibirà giovedì 9 dicembre alle ore 21, al Teatro Ponchielli di Cremona tra i protagonisti di “80VogliaDiMina”, per celebrare una delle più grandi figure della musica italiana. Giuseppina Torre per l’occasione omaggerà Mina eseguendo “Mi sei scoppiato dentro il cuore”, tra classici più romantici dell’artista, uscito nel 1966.

«Mina è un’icona della musica italiana, la sua voce e la sua musica non hanno età. Sempre attuale nonostante lo scorrere del tempo e le mode passeggere – afferma Giuseppina Torre – Per me è un grandissimo onore poter suonare un suo brano al pianoforte. Ho scelto di celebrarla interpretando "Mi sei scoppiato dentro il cuore”, un brano stupendo e altamente poetico che vorrei vivere intensamente, e far vivere, attraverso la magia e la dolcezza delle note di uno strumento per me importante come il pianoforte, in grado di far viaggiare il cuore senza l’uso delle parole».

Insieme a Giuseppina Torre, sul palco tantissimi altri ospiti ripercorreranno il ricchissimo e sfaccettato repertorio di Mina, come Erica Boschiero, Roberta Giallo, Giua, Giulia Mei, Giada Mercandelli, Susanna Parigi e Greta Zuccoli. Special guest della serata Nek, gli Audio 2 e Frankie hi-nrg mc.

Gli artisti saranno accompagnati dai musicisti Davide Tagliapietra (chitarre elettriche ed acustiche), Manuel Boni (chitarre elettriche ed acustiche), Linda Pinelli (basso), Andrea Polidori (batteria), Riccardo Sasso (pianoforte e tastiere) e dall’ensamble dell’Orchestra Filarmonica Italiana diretta dal Maestro Cesare Carretta, composto da 4 primi violini, 4 secondi violini, 2 viole e 2 violoncelli.

“80VogliaDiMina” è un evento che nasce per celebrare la più grande voce italiana di sempre, fonte di ispirazione di artisti italiani e internazionali. La consulenza artistica è affidata a Ester Paglia. Il giornalista e scrittore Andrea Pedrinelli coordinerà il team di autori, mentre gli arrangiamenti e la supervisione musicale è del Maestro Loris Ceroni, pluripremiato musicista di trentennale esperienza.