Il Siracusa vince in casa della capolista Igea Virtus: gol partita su rigore

Il Siracusa compie il capolavoro della giornata in Eccellenza e vince in casa della capolista, Igea Virtus. Non è stata una bella partita giocata su un campo ai limiti della praticabilità. Gli ospiti hanno realizzato il gol partita su calcio di rigore messo a segno al 15' del secondo tempo da Montagno. Non è stata una bella partita con i padroni di casa forti della loro classifica che avrebbero messo la firma per un pareggio. Per gli azzurri di Mascara è cominciata la corsa verso l'alta classifica, anche se i barcellonesi restano saldi al primo posto con 10 punti di vantaggio.