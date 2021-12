Con la moto finisce dentro il fiume Alcantara: morto 33enne di Acireale

Mario Tommasi, 33 anni, di Acireale, è morto in un tragico incidente avvenuto all'Alcantara. L'uomo era in moto e stava percorrendo con la sua due ruote da motocross, insieme ad altri due motociclisti, i sentieri del fiume, in territorio di Giardini Naxos. Avrebbe però perso il controllo della moto, finendo in acqua. Il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, anche se sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma per Torrisi non c'era più nulla da fare. Sul luogo della tragedia pure i carabinieri di Taormina per ricostruire la dinamica dell'incidente.