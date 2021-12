Studenti di Rosolini rischiano lo sfratto: l'ex Provincia non paga da 9 anni l'affitto

Gli studenti dell'Alberghiero e quelli dell'Istituto tecnico per i servizi commerciali di Rosolini rischiano di rimanere senza scuola. ovvero di essere sfrattati dal proprietario dell'immobile di via Gioacchino Rossini dove sono ospitati. La notizia è di quelle che non trapelano a Rosolini, ma ha dello scandaloso se si considera che l'ex Provincia regionale di Siracusa non paga il canone di locazione da 9 anni. Adesso il contenzioso fra la proprietà della scuola e l'ex Provincia, è arrivata ad un punto di non ritorno e se nei prossimi giorni non si arriverà ad un accordo per il rientro del debito, il privato avvierà le procedure di sfratto per rientrare in possesso dei locali, oltre all'azione giudiziaria per potere recuperare il credito nei confronti dell'Ente pubblico. C'è da chiedersi: ma in questo decennio di commissariamento dell'Ente da parte della Regione è possibile che nessuno non si è accorto di questa incresciosa situazione? A pagarne l conseguenze potrebbero essere studenti, insegnanti e le famiglie. Una tegola che si abbatte sulla comunità di Rosolini non messa nel conto.