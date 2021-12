Omertà sull'omicidio del ragazzo di Noto, autopsia sul corpo di Paolo

Si chiamava Paolo Mirabile il ragazzo di 17 anni ucciso a Noto con un colpo di pistola alla testa, pare dopo una lite tra fazioni dei 'caminanti'. Sulla morte del 17enne che era già papà di una bambina di un anno, la Procura di Siracusa ha disposto l'autopsia sul cadavere. Nel fascicolo aperto dalla magistratura, non ci sarebbero persone iscritte nel registro degli indagati per l'omicidio. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Noto sono serrate. Si punta sui filmati registrati dalle telecamere della video sorveglianza, perchè sul fatto di sangue non ci sarebbero testimoni. Gli investigatori sono più che convinti che all'interno dei 'Caminanti' più di uno sà come sono andati i fatti che hanno portato all'omicidio di Paolo Mirabile. Più di silenzi è il caso di dire che c'è tanta omertà.