Il Latina batte il Catania per uno a zero nella sfida del Francioni. In gol Sanè al 29' del primo tempo.I v padroni di casa in gol al primo tentativo: Sanè, troppo libero al limite, indovina il tiro di sinistro sul quale Stancampiano non arriva. Il Catania tenta nel secondo tempo di pareggiare il confronto, ma il risultato nel cambia,