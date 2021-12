Modica Calcio, i giovani Lorenzo Peluso e Andrea Cavallo convocati con la Rappresentativa Juniores Regionale

Il Modica Calcio si gode il meritato successo nel derby con il Pro Ragusa e da domani inizierà a lavorare per la “Stracittadina” con il Frigintini in programma domenica prossima al “Pietro Scollo”. Per la dirigenza rossoblù arriva la “ciliegina” sulla torta con la convocazione di Lorenzo Peluso e Andrea Cavallo ( da sinistra nella foto) con la Rappresentativa Juniores Regionale. Domani pomeriggio, infatti, i due classe 2003, che domenica sono stati tra i migliori in campo contribuendo al successo con il Pro Ragusa, sosterranno il primo allenamento al “Binanti” di Scordia insieme ai migliori giovani “talenti” siciliani.

“Questa convocazione – spiega il Direttore Generale dei rossoblù Peppe Rizza – ci inorgoglisce, perchè oltre a valorizzare le qualità dei nostri ragazzi, mette in risalto il lavoro che la dirigenza tutta svolge quotidianamente, focalizzandolo soprattutto sui più giovani che dovranno essere il nostro futuro. Questo era uno dei principali obiettivi che la dirigenza si è posta all'inizio della stagione e credo che, la convocazione di Lorenzo Peluso e Andrea Cavallo ci faccia capire che siamo sulla buona strada”.