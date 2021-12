Basket, in serie B la Virtus Kleb Ragusa prevale su Torrenova al termine di una gara spettacolare

Per la decima giornata di campionato di serie B la Virtus Kleb Ragusa scende in campo al Pala Padua per affrontare la Fidelia Torrenova e dopo un match giocato ad altissimi ritmi conquista i due punti al termine di una partita combattuta e ricca di episodi.

“È stata una partita a velocità alternata - ha dichiarato coach Antonio Bocchino - in cui ho visto entrambi gli schieramenti combattere senza risparmiarsi. Noi siamo partiti veloci ma i nostri avversari ci sono stati sempre dietro, senza mollarci mai. Ci ha premiato la costanza e la lucidità in campo che non ci ha mai fatto perdere la bussola. Adesso pensiamo subito ai prossimi impegni: abbiamo due partite in cinque giorni e non possiamo farci trovare impreparati”.

VIRTUS KLEB RAGUSA – FIDELIA TORRENOVA: 83 - 75

Parziali: 16-18; 43-33; 65-51

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari 19, Rotondo 15, Da Campo 2, Simon 7, Mirabella ne, Incremona ne,

Sorrentino 21, Salafia, Canzonieri 2, Picarelli 17

Coach Bocchino

FIDELIA TORRENOVA

Zanetti 8, Galipò 2, Malkic 1, Bolletta 5, Perin 18, Tinsley 2, Nuhanovic, Vitale 8, Zucca 3, Saccone

Coach Bartocci

Arbitri: Vastarella - Correale