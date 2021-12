Culturismo, atleta di Siracusa sul podio ad Atlantic City al World Beauty Fitness

E’ entrato nell’Olimpo del culturismo con una performance che lo ha portato sul podio di Atlantic City negli States. A conquistare il terzo posto nella categoria ‘Fitness model’, Giuseppe Manuel Tramontana, siracusano, 30 anni, che vive a Milano per la sua professione di atleta. Per lui ,applausi a scena aperta sotto lo sguardo del papà Dino che lo ha seguito nella trasferta americana. Tramontana è stato l’unico atleta professionista europeo a partecipare alla gara statunitense della World Beauty Fitness Federation. La gara è stata vinta dal campione canadese Jean Jacques Barrett, anche lui professionista, che da dieci anni vive e si allena negli Usa.

Al rientro in Italia, Giuseppe Manuel Tramontana ha detto: “Sono veramente entusiasta di questo risultato ottenuto in terra straniera. Credo che, il lavoro duro e la tenacia nel tempo possano dare un senso a tutto il lavoro svolto negli anni. Credete nei vostri Sogni ragazzi, questo è il messaggio che vorrei trasmettere a chiunque" .

L’atleta siracusano non era la prima volta che gareggiava in America. Già due anni fa si era piazzato nella Top five in una competizione a Los Angeles.

Per Tramontana la prossima sfida mondiale si disputerà ad agosto a Las Vegas.