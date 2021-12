Tenta di svaligiare un appartamento, ladro catturato a Siracusa

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un uomo di 32 anni, con numerosi precedenti per vari reati contro il patrimonio, sorpreso mentre fuggiva da un appartamento che aveva tentato di svaligiare.

Il proprietario dell’abitazione mentre rientrava in casa ha notato le luci dell’abitazione accese ed ha chiamato immediatamente i Carabinieri che, una volta giunti sul posto, hanno sorpreso il ladro. Vistosi scoperto il malvivente è scappato dalla finestra saltando su un’impalcatura adiacente all’abitazione. I militari dopo un breve inseguimento a piedi per le vie cittadine lo hanno bloccato e arrestato.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari così come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Siracusa.