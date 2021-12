Avevano nascosto sotto i calzini le boccette di profumo appena rubate in un grande magazzino di Messina. Sono stati notati dai poliziotti delle Volanti della Questura che li hanno arrestati: si tratta di due uomini, 25 e 29 anni, trovati in possesso di un paio di profumi a cui avevano staccato l'antitaccheggio. Con l'accusa di furto aggravato i due sono stati posti ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.