Fogna a cielo aperto in via Filisto a Siracusa, Vinciullo minaccia un esposto

La fogna in via Filisto continua da giorni a sversare acque putride e nauseabonde, fra l’indifferenza più assoluta dell’inadeguata Amministrazione Comunale di Siracusa che non si rende nemmeno conto dei rischi di natura igienico-sanitaria che gli esercenti commerciali e i pedoni sono costretti a subire per la loro ignavia e per la loro unica responsabilità. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo e Rosario Bisicchia.

Sollecitiamo nuovamente ad intervenire, con l’urgenza del caso, dato che oltre alle attività commerciali le acque nere fuoriescono anche davanti ad un noto cine-teatro.

Per l’ultima volta sollecitiamo l’Amministrazione Comunale di Siracusa.

In caso di mancato intervento, hanno concluso Vinciullo e Bisicchia, saremo costretti a rivolgerci alla Procura della Repubblica di Siracusa per ristabilire le condizioni di sicurezza igienico-sanitarie.