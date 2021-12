Modica, conclusi lavori di messa in sicurezza: riapre la Chiesa del Salvatore

Dovrebbe riaprire al culto nei prossimi giorni – prima di Natale, comunque – la chiesa del Santissimo Salvatore di Modica. Si sono, infatti, conclusi i lavori di verifica strutturale, coordinati dalla Soprintendenza di Ragusa, dopo la caduta di calcinacci dal tetto del tempio. Le indagini eseguite hanno permesso di accertare che le lesioni riguardavano solo la volta in gesso. Sono state messe in sicurezza e riparate: una restauratrice ha anche provveduto a risanare alcuni affreschi sulla volta della chiesa. E’ stata anche eseguita una verifica strutturale nel tetto che ne ha confermato l’integrità. In questi giorni gli operai della ditta incaricata dei lavori stanno smontando le impalcature. La chiesa del Santissimo Salvatore è pronta ad accogliere di nuovo i fedeli.

La Chiesa risale al 1400, ma fu distrutta nei due terremoti del 1613 e del 1693. Conserva però la base del campanile originario, una croce di pietra scolpita e una campana datata 1537. La ricostruzione settecentesca ne ha arricchito l’interno, ad una navata, con pregevoli stucchi.