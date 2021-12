L'Anticrimine nel quartiere dei 'caminanti' a Noto: multe e sequestri

Agenti del Commissariato di Noto, insieme a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, al fine di effettuare uno straordinario servizio di controllo del territorio, in particolar modo concentrato nell’ambito nelle aree della città interessate dalla presenza della comunità dei caminanti, hanno identificato 75 persone e controllato 35 veicoli. Nell’ambito del servizio sono state elevate 10 sanzioni amministrative e sequestrati 6 mezzi, per un valore di 8000 euro.

13 sono state le persone sottoposte ad obblighi controllate.

Infine, un uomo di 32 anni è stato denunciato per il reato di guida senza patente.