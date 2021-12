Commettono un furto in un Lido a Fontane Bianche: bloccati a Siracusa

Nel pomeriggio di ieri, agenti del Commissariato di Ortigia sono intervenuti in località Fontane Bianche, presso uno stabilimento balneare ove, poco prima, due persone avevano rubato dei beni, asportandoli dalla struttura, e si erano allontanate con la refurtiva a bordo di un autocarro.

I Poliziotti, percorrendo via Elorina, giunti nei pressi del fiume Ciane, hanno intercettato l’autocarro con i due ladri che sono stati prontamente bloccati.

Sul mezzo sono state rinvenute due biciclette, tre lettini in alluminio (con scritto il nome del Lido), una cappa da cucina, sei cassettiere portavivande in acciaio, tre lavelli in acciaio, due tavolini in metallo, 6 finestre in alluminio, due bombole di gas, tre tubi in acciaio ed una pompa d’acqua.

Al termine delle incombenze di legge i due ladri, di 43 e di 38 anni, entrambi siracusani e già conosciuti alle forze di polizia, sono stati posti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, agli arresti domiciliari con le accuse di furto aggravato e ricettazione.