Ragusa, la Compagnia Godot debutta al Teatro Marcello Perracchio con Pirandello

Da domani 8 a domenica 12 dicembre la Compagnia G.o.D.o.T. debutta al Teatro Marcello Perracchio di Ragusa con la nuova produzione “Sei personaggi in cerca d’autore”. Per il famoso dramma di Luigi Pirandello calcheranno il palcoscenico Vittorio Bonaccorso nel ruolo del Padre, Federica Bisegna che sarà la Madre, Andrea Di Martino interpreterà il Figlio, Federica Guglielmino sarà la Figliastra mentre Lorenzo Pluchino sarà il Capocomico. Ma tutti gli attori della compagnia sono coinvolti perché interpretano gli altri personaggi usciti fuori dalla straordinaria fantasia di Pirandello.

Per la quarta produzione di questa 16esima stagione “bis” di “Palchi Diversi” si va in scena mercoledì 8 dicembre alle ore 18, giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 dicembre alle ore 21 e domenica 12 dicembre alle ore 18. Per gli studenti e i giovani è possibile usufruire di un biglietto ridotto perché l’obiettivo è quello di continuare ad avvicinare le giovani generazioni al teatro.