Modica, dall'8 dicembre anche l'Astropresepe nella mostra "Ad Sidera"

La Stella di Betlemme arriva a Modica questo mercoledì 8 dicembre, festa dell’Immacolata, per l’apertura straordinaria della mostra “Ad Sidera. C’era una Volta Celeste” dell’astrofotografa e regista Alessia Scarso, in corso di svolgimento all’ex Convento del Carmine a Modica. C’è infatti una sorpresa per i visitatori. L’autrice ha infatti deciso di arricchire il percorso della mostra aggiungendo il suo “astropresepe”, ovvero la rappresentazione della Santa Natività con sopra un cielo che riproduce le costellazioni del 7 a.C. Una chicca in più in un percorso espositivo che ha già trovato grande successo di pubblico tanto da essere stata prorogata ben due volte. Fino al prossimo 9 gennaio 2022 è fruibile ogni venerdì, sabato e domenica oppure su richiesta tramite prenotazione via mail a info@fondazioneteatrogaribaldi.com.

Secondo una ricerca effettuata già negli anni scorsi, Alessia Scarso, componente del noto gruppo di astrofotografi Pictores Caeli, ha raccolto informazioni che attestano che nell'anno 7 a.C., anno in cui molti studiosi convergono sulla reale data di nascita di Gesù di Nazareth, accadde un evento astronomico rilevante, e cioè una vistosa congiunzione planetaria tra i due pianeti giganti del nostro Sistema Solare. Questo dato ha stuzzicato la sua curiosità che si è poi tramutata nella realizzazione del particolarissimo presepe che trova, come cielo stellato, la ricostruzione delle costellazioni e della congiunzione tra Giove e Saturno.