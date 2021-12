Modica, stagione teatrale: al Garibaldi l'Enrico IV con Sebastiano Lo Monaco

Il secondo appuntamento in cartellone per la stagione teatrale del Teatro Garibaldi di Modica è uno spettacolo che sta già ottenendo un grande successo in tutte le tappe. E’ “Enrico IV”, di Luigi Pirandello, in programma sabato 11 e domenica 12 dicembre con la regia straordinaria di Yannis Kokkos. La produzione dell’associazione SiciliaTeatro, Teatro Stabile del Veneto, Teatro Biondo Stabile di Palermo, Teatro Stabile di Catania, porta in scena questo capolavoro in cui Sebastiano Lo Monaco sarà accompagnato da Mariàngeles Torres, Claudio Mazzenga, Rosario Petix, Luca Iacono, e da Sergio Mancinelli, Francesco Iaia, Giulia Tomaselli, Marcello Montalto, Gaetano Tizzano, Tommaso Garrè. La regia e la scenografia sono di Yannis Kokkos, l'aiuto regia è Stephan Grögler e l'aiuto scenografo è Cleo Laigret, i costumi sono di Paola Mariani, alle luci Jacopo Pantani, collaboratrice artistica è Anne Blancard.

NELLA FOTO, Sebastiano Lo Monaco (a sinistra) e il regista Yannis Kokkos.