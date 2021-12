I vertici del Consorzio Olio Dop Monti Iblei alla presentazione dell'Atlante Qualivita

Anche quest’anno il consorzio di tutela dell’olio Dop monti iblei è stato inserito nell’Atlante Qualivita, giunto alla sua undicesima pubblicazione, la seconda edita dall’istituto della Enciclopedia Italiana – Treccani e realizzato dalla fondazione Qualivita con la collaborazione di OriGin Italia e AssoDistil. Al suo interno oltre 870 schede informative aggiornate che descrivono in maniera esaustiva tutti i prodotti italiani a indicazione geografica. Il consorzio di tutela Dop monti iblei ha uno spazio “informativo”. “Abbiamo dato alle nostre tipicità la vetrina che meritava – spiega il presidente del consorzio di tutela, Giuseppe Arezzo – ci sembrava giusto fare la nostra parte, all’interno dell’Atlante Qualivita, mettendo in luce le eccellenze locali, ricchezza del territorio, che da sempre sosteniamo e valorizziamo. Un modo più coinvolgente per far conosce il lavoro, di piccoli e grandi produttori, che quasi sempre significa filiera dell’olio Dop di qualità e garanzia di biodiversità”.

Il nuovo Atlante Qualivita è stato presentato a Roma, alla presenza del ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, con la partecipazione del ottosegretario Gian Marco Centinaio. Presenti i vertici del consorzio di tutela dell’olio Dop monti iblei, il presidente Giuseppe Arezzo e l’agronomo Umberto Godano. Nata per raccogliere e valorizzare l’eredità culturale del patrimonio enogastronomico, grazie anche al contributo e all’indirizzo dei consorzi di tutela Dop e Igp, l’opera, rappresenta un punto di riferimento per la conoscenza delle eccellenze italiane. “Un corpus enciclopedico verificato anche da Treccani, con contenuti sistematizzati, aggiornati e consolidati nel tempo per difendere la storia e la veridicità delle informazioni, tutelando le filiere e i cittadini da frodi e imitazioni diffuse in tutto il mondo, come nei casi del Prosék croato e dell’aceto balsamico sloveno emersi negli ultimi mesi”, sottolinea Mauro Rosati, direttore della Fondazione e autore dell’Atlante Qualivita. L’Atlante fornisce informazioni tecnico-scientifiche e socio-economiche su tutte le specialità gastronomiche italiane a marchio registrato. Nel volume, ogni prodotto è descritto dettagliatamente da una scheda informativa, in cui si possono reperire notizie su metodo di lavorazione, storia, normative, caratteristiche nutrizionali e organolettiche dei prodotti stessi.