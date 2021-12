Addio al vecchio abete, a Rosolini è festa sotto il 'Carrubo di Natale' (LE FOTO)

Un mese di festeggiamenti attendono Rosolini. Da domani, infatti, e fino al 6 gennaio, la città ospiterà diversi eventi per tutti i gusti. Le festività prenderanno avvio con una parata natalizia per il centro storico e nei giorni a seguire concerti, cori natalizi, spettacoli teatrali e seminari culturali. Gli eventi programmati sapranno accontentare un vasto numero di partecipanti e, grazie alle vaccinazioni che a Rosolini coinvolgono più dell’80% della popolazione, si potrà godere delle feste in sicurezza, mantenendo sempre la dovuta prudenza. Un mese per riscoprire la gioia del vivere il Natale in collettività, attraverso un percorso pieno di occasioni per sperimentare il piacere della tradizione e il calore della condivisione: è quello che si augurano le assessore, Marinella Schifitto e Concetta Cappello, che, insieme al sindaco Giovanni Spadola, sono state le promotrici di un programma così ricco ed eterogeneo. L’amministrazione comunale per il Natale 2021 ha scelto come simbolo l’albero di carrubo, emblema della resilienza di Rosolini. Resilienza vuol dire essere capaci di adattarsi al cambiamento, proprio come fanno le radici del carrubo, che resistono ai terreni più impervi spaccando anche le rocce calcaree. Questo Natale, la città di Rosolini accantona il classico abete per rilanciare il vero protagonista della flora locale, proponendo il Carrubo di Natale. Nelle credenze popolari, inoltre, grazie alla sua longevità, il carrubo rappresenta l’eternità e si dice che solo il fuoco possa ucciderlo. Quale augurio migliore allora se non la speranza di essere come il carrubo: resiliente, eterno e volitivo.

M.C.M.