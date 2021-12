Catania, bando per assumere 70 funzionari e tecnici amministrativi

Il Comune di Catania ha promosso un concorso per titoli, che sarà pubblicato venerdì 10 dicembre sulla Gurs e il sito del Comune per l'assunzione, a due anni, di 70 funzionari (categoria "D") da destinare alle aree tecnico-amministrative dell'Ente.

Il finanziamento di 4,7 milioni di euro sarà totalmente a carico dei fondi dell'asse 6 del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020, nell'ambito dell'azione denominata "Capacity Buldind".

"Un risultato di eccezionale valore", ha detto il sindaco, annunciando "l'avvio della procedura concorsuale, che sarà anche in questo caso fondata su criteri meritocratici di trasparenza e valutazione dei titoli su piattaforma digitale. L'iter si è sviluppato in tempi rapidi e rappresenta un esempio di buona pratica politico-amministrativa, per il rafforzamento delle attività professionali dell'Ente intercettando i fondi comunitari per questa finalità. Una rigenerazione amministrativa necessaria a integrare l'esiguo comparto dei quadri funzionali del Comune per dotare finalmente la struttura tecnico-amministrativa di specifiche professionalità negli ambiti della digitalizzazione, dell'efficientamento energetico, della mobilità, dell'inclusione sociale, dell'ambiente, delle infrastrutture e delle correlate attività di gestione, reclutando giovani laureati che potranno dare un contributo importante per l'ottimale spesa dei fondi comunitari e realizzare una formativa esperienza professionale senza necessità di dover lasciare Catania e la Sicilia".