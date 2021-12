Piazze di spaccio a Siracusa, sorpreso con 'coca' e crack: ai domiciliari

Senza sosta l’azione delle Volanti della Questura finalizzata al contrasto della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano.

La scorsa notte poco dopo le 3, i poliziotti nell’ambito dei suddetti controlli, transitando in Via Santi Amato, hanno sorpreso un uomo di 31 anni, già conosciuto alle forze di polizia, in possesso di droga.

Un’accurata perquisizione ha consentito ai poliziotti di rinvenire e sequestrare 3,68 grammi di marijuana, 3,24 grammi di crack, 1,55 grammi di cocaina e 49 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Dopo le incombenze di legge, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, posto ai domiciliari.