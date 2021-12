Biologo marino ucciso con un colpo di pistola a Tarquinia

Le sue specialità erano la lotta all’erosione della costa fra Tarquinia e Montalto di Castro, il ripopolamento della fauna marina, lo studio e la protezione dei cetacei nel Mediterraneo occidentale. Dario Angeletti, 50 anni, biologo, era uno dei professori associati del Centro sperimentale marino ittiogenico (Cismar) del Dipartimento di Scienze ecologiche e biologiche dell’Università della Tuscia.

Il suo luogo di lavoro principale era la riserva naturale delle Saline di Tarquinia: proprio lì ieri pomeriggio, poco dopo le 15, un passante lo ha trovato morto a bordo della sua auto, una Volvo, parcheggiata in uno spiazzo erboso. Ucciso da un colpo di pistola alla testa. Il movente è un mistero sul quale indagano ora i carabinieri che hanno esaminato a lungo la berlina della vittima alla ricerca di tracce lasciate dal killer. Fino a tarda sera sono stati interrogati parenti e colleghi della vittima, che si divideva fra Tarquinia, dove abitava, e Civitavecchia, dove teneva corsi di Ecologia Applicata e Tutela dell’ambiente marino, per ricostruire il giro di conoscenze del 50enne e se di recente avesse subìto minacce di qualche genere.

Si passa al setaccio non solo l’attività professionale del biologo, ma anche la sua vita privata. Non si esclude, in particolare, che il docente sia caduto in una trappola, tesa da qualcuno che si è poi introdotto nella Volvo colpendolo a morte dopo una colluttazione. Angeletti avrebbe lottato con l’assassino che forse conosceva: potrebbe essere stato inseguito in auto, come dimostrerebbero segni di frenata trovati vicino alla Volvo. Al vaglio le immagini registrate dalle telecamere delle Saline, come il racconto di alcuni testimoni che avrebbero udito colpi di pistola e visto proprio un’auto affiancare quella del professore.

Secondo notizie non smentite dai carabinieri, dal luogo si sarebbe quindi allontanata almeno una persona che viene ricercata. Chi era? Ieri sera sono state effettuate alcune perquisizioni. Il cerchio si stringe. La pista della rapina viene esclusa e per questo si aprono scenari collegati alla vittima. Accertamenti sui tabulati telefonici dell’utenza di Angeletti per capire se nella giornata di ieri avesse parlato con qualcuno, e nelle prossime ore verranno acquisiti anche tablet e computer del docente, che solo il 3 dicembre scorso aveva partecipato come relatore a un convegno sulle «Forze evolutive in ambiente iperalino»