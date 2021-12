Covid: in Italia sono 17.959 le persone positive: 86 le vittime

Sono 17.959 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Martedì erano stati 15.756. Sono invece 86 le vittime in un giorno, martedì erano state 99. Sono 249.214 gli attualmente positivi al Covid, 8.320 in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.152.264, i morti 134.472. I dimessi e i guariti sono invece 4.768.578, con un incremento di 9.540 rispetto a martedì. Sono 564.698 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Martedì erano stati 695.136. Il tasso di positività è al 3,2%, in crescita rispetto al 2,3% di martedì. Sono invece 791 (martedì 776) i pazienti in terapia intensiva, 15 in più rispetto a martedì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 62. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.099, ovvero 21 in più rispetto a martedì.

L'Italia raggiunge i 100 milioni di dosi di vaccino somministrati. In base ai dati diffusi dal Governo ad oggi i sieri inoculati sono stati 99.792.722, una cifra che rende l'obiettivo questione di ore, stando anche alla media quotidiana di queste ultime settimane. Nel dettaglio le persone che hanno ricevuto almeno una dose sono 47.477.646, pari all'87,91% della popolazione over 12. A completare il ciclo sono stati in 45.830.582, l'84,86% della popolazione over 12. Volano anche le dosi booster: nella sola giornata di ieri sono state sono 441mila per un totale di 9.609.029 terze dosi inoculate.