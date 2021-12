Tragedia in Portogallo: muore in un incendio studente di Agrigento

Agrigento piange la scomparsa di Dario Di Nolfo, 27 anni, morto a causa di una esplosione che si sarebbe verificata venerdì sera nella sua abitazione in Portogallo. L'esplosione, pare causata da una fuga di gas, avrebbe provocato anche il ferimento di altre cinque persone e danneggiato alcune auto parcheggiate nella zona. Il giovane siciliano sarebbe rimasto coinvolto nell’incendio propagatosi a seguito dello scoppio. Nonostante il ricovero in ospedale, per il giovane non ci sarebbe stato nulla da fare. La morte del 27enne sarebbe sopraggiunta nella serata di ieri per l'aggravarsi delle condizioni.

La notizia si è diffusa rapidamente sui social network e sono diversi i messaggi di cordoglio. “Abbiamo appreso la notizia della precoce scomparsa di un componente del nostro gruppo“, si legge sulla pagina Facebook della Scuola di Folklore Internazionale di Agrigento Val d’Akragas. “Lo ricordiamo sempre sorridente, educato, sensibile, ironico, affettuoso, ambizioso e amante del nostro folklore. Siamo addolorati e sconvolti per l’accaduto. Siamo vicini alla famiglia e ci associamo al loro immenso dolore. Ciao Dario, resterai sempre parte della nostra grande famiglia e nei cuori di ognuno di noi!“, aggiunge la scuola

A ricordare il giovane è anche l’ASD Agrigento Futsal: “Il presidente, la dirigenza e tutta la Squadra dell’Agrigento Futsal si associano al dolore che ha colpito il caro amico Roberto Di Nolfo per la prematura scomparsa del figlio Dario”, si legge sulla pagina Facebook.

Anche la squadra dell’Akragas si unisce al cordoglio: “L’Akragas Calcio, i dirigenti, i tecnici, i giocatori e tutti i collaboratori partecipano al dolore per la tragica scomparsa in Portogallo del giovane agrigentino Dario Di Nolfo, figlio di Roberto tifosissimo dell’Akragas e da sempre vicino alla Società biancazzurra. L’Akragas esprime la propria vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia Di Nolfo“.