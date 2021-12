Basket, campionato di serie B: la Virtus Kleb Ragusa batte "a domicilio" il Meta Formia

Per l’undicesima giornata del campionato di serie B la Virtus Kleb Ragusa vola a Fondi per incontrare il Meta Formia. I ragazzi di coach Bocchino sono scesi in campo contro una squadra che nell’ultima settimana ha inserito nel proprio organico due giocatori che hanno dato un nuovo assetto al team laziale. Una gara combattuta fino al termine e nella quale ha fatto la differenza l'agonismo.

«È stata una partita – commenta a caldo coach Bocchino – difficile così come ci si aspettava. Loro hanno dimostrato un’aggressività di gioco che gli ha permesso di stare sempre in partita. Noi siamo riusciti a contenere la loro veemenza e con maggiore lucidità siamo riusciti a portare a casa i due punti per la classifica con grande sacrificio. Adesso, come dico sempre, resettiamo velocemente e pensiamo alla prossima: domenica arriva in casa la Viola Reggio Calabria».

META FORMIA – VIRTUS KLEB RAGUSA: 60 - 63

Parziali: 10-25; 28-37; 36-51

META FORMIA

Farina 7, Agbortabi 8, Mazic 11, Schivo 8, Scianaro 12, Dosic 2, Lurini 2, Prete ne, Valente 6, Di Dio 4,

Coach Di Rocco

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari 11, Rotondo 10, Da Campo 8, Simon 2, Guccione ne, Incremona ne,

Sorrentino 13, Salafia, Canzonieri 5, Picarelli 14

Coach Bocchino

Arbitri: Quadrelli - Marcelli