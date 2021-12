Si chiude l'era Merkel: il testimone passa a Olaf Scholz

Ultimo passaggio ufficiale in questa lunga prima giornata per Olaf Scholz come nono cancelliere della Germania. Angela Merkel ha ricevuto Olaf Scholz per il passaggio di consegne in cancelleria e gli ha rivolto le congratulazioni per il nuovo incarico, auspicando che "lavori perché il Paese possa stare al meglio". "So per esperienza personale che è un momento commovente quello in cui si viene eletti", gli ha detto prendendo la parola."Il compito è pieno di sfide, ma è anche uno dei più belli che si possano svolgere", ha aggiunto Merkel, augurando al suo successore di avere successo. "Sarà un nuovo inizio per il nostro paese, io farò di tutto per riuscirci". Lo ha detto il neocancelliere tedesco Olaf Scholz, prendendo il testimone da Angela Merkel. "Penso che sia qualcosa di speciale essere cancelliere della Repubblica federale, ed è una grande sfida", ha sottolineato il leader socialdemocratico. "Il passaggio di consegne avviene nel mezzo di una crisi non chiusa e questo comporta continuità e comunanza". Lo ha detto il neocancelliere tedesco, Olaf Scholz, citando l'emergenza pandemica al passaggio delle consegne con Angela Merkel. Il neocancelliere ha sottolineato che "soltanto vaccinandosi" si può uscire dalla pandemia.

Il socialdemocratico Olaf Scholz ha giurato nel Bundestag come nuovo Bundeskanzler (cancelliere) della Repubblica federale tedesca. E' il nono dal 1949. Dopo l'elezione in Parlamento di stamani, e la nomina del Capo dello Stato Frank-Walter Steinmeier, questo è il momento cruciale della mattinata, che apre una nuova era per la Germania dopo 16 anni di cancellierato di Angela Meerkel. Scholz è atteso di nuovo al castello di Bellevue,