Siracusa, il M5s chiede le dimissioni del sindaco: vi vada al voto

"Un sindaco debole ed autoreferenziale, senza il sostegno dei partiti e supportato da pochi, rende debole l'intera città. E non è questa la premessa ideale per agganciarsi, come ha ripetuto decine di volte quasi come non avesse altro tema, alla sfida del Pnrr. Il sindaco ed i suoi più stretti collaboratori, peraltro ormai tutti in giunta, prendano atto della necessità di tornare al voto per restituire a Siracusa la piena rappresentatività democratica". Ad affermarlo è il M5s di Siracusa.

"Quanto successo negli ultimi giorni dalle parti del Vermexio (e forse non è ancora finita) lascia più di una preoccupazione sul terreno. E’ vero che c’è stata, e in parte c’è ancora, una pandemia da gestire, ma la stessa cosa vale per gli altri 8000 comuni italiani. E’ vero che c’è una carenza di personale, soprattutto qualificato, ma questo vale per la stragrande maggioranza degli enti locali italiani, specie al Mezzogiorno, a causa delle folli politiche di contenimento della spesa pubblica degli ultimi 10/15 anni, che adesso finalmente hanno visto una inversione di tendenza. E’ vero che il sindaco è stato eletto dalla maggioranza dei cittadini che sono andati a votare nel 2018, ma è altrettanto vero che quella larga maggioranza che lo appoggiò al ballottaggio non esiste più".