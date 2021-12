L'albero del carrubo, la provocazione di Rosolini per il Natale 2021 (VIDEO)

L'amministrazione comunale di Rosolini sfida la tradizione, al limite della provocazione. Qualcuno ha storto i naso, poi la città che è ripartita sotto la guida dello stakanovista sindaco Giovanni Spadola, dice di sì all'idea di due assessori donne: Concetta Cappello e Marinella Schifitto. Nessun albero di abete al centro di piazza Garibaldi, ma il 'Natale del carrubo'. Lo hanno fatto piazzare nel salotto di Rosolini con tanto di spiegazione per iscritto, per gli scettici. A 24 ore dall'accensione del carrubo, è stato un successo, ma anche per il fatto di non avere violentato la natura estirpando un pino. Ma il giorno dell'Immacolata a Rosolini si è aperto con il raduno degli scolari nella Parrocchia di Santa Caterina per la sfilata di Natale. Anche in questa occasione non è mancata l'originalità perchè il corteo che ha attraversato le strade cittadine è stato aperto dai personaggi della Walt Disney.