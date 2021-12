Cgil Siracusa, sospetti sulle chiamate di psicologi e psicoterapeuti da parte dell'Asp

In relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione ed al contenimento del COVID-19, l’Assessorato alla Salute Regione Siciliana ha ritenuto opportuno provvedere al potenziamento di alcune figure professionali attraverso l’emanazione di Avvisi Pubblici volti al reperimento di professionisti e personale medico-sanitario, in particolare di psicologi e psicoterapeuti (deliberazione del Commissario Straordinario nr.422 del 28/10/2020).

Gli aspiranti professionisti hanno, pertanto, provveduto ad inviare telematicamente la manifestazione d’interesse, così come previsto dai bandi medesimi, entro i termini e secondo le modalità previste.

Tuttavia, in seguito a diverse segnalazioni pervenute alla Cgil, si è ritenuto opportuno chiedere, in data 10/06/2021, un incontro all’Asp di Siracusa al fine di ottenere chiarimenti riguardo alcuni aspetti afferenti le modalità attraverso le quali sono stati conferiti i predetti incarichi, oltre che i relativi criteri di individuazione dei professionisti dagli elenchi formatisi attraverso le sole manifestazioni di interesse, considerato che il bando dispone testualmente come segue: “tali elenchi non rappresentano una graduatoria e, pertanto, non viene individuato un criterio numerico o cronologico di chiamata”.

Non solo tale richiesta di incontro non ha ricevuto alcun riscontro, ma continuano a perpetuarsi modalità di chiamata e proroga del predetto personale senza che sia ravvedibile alcuna alternanza tra lavoratori o il rispetto di alcun tipo di criterio, anche nell’assegnazione delle sedi e degli incarichi.

Va ricordato inoltre che nella legge di bilancio 2022 l’art.92 prevede “la proroga dei rapporti di lavoro flessibile e la stabilizzazione del personale del ruolo sanitario, per consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l’emergenza Covid-19”; diventa quindi estremamente rilevante comprendere le modalità con cui si è scelto quale personale prorogare nel