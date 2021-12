Scontro tra due auto a Termini Imerese: tre feriti in ospedale

Tre persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale in via Libertà, a Termini Imerese, nel Palermitano. Due le auto coinvolte, che si sono scontrate frontalmente: una Opel Tigra, sulla quale viaggiava una coppia; ed una Hyundai, con alla guida un 32enne. Sul posto, scattato l'allarme, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e personale del 118. La coppia è stata trasferita all'ospedale di Termini Imerese, mentre il 32enne in elisoccorso è stato trasportato a Palermo. Indagini sono in corso per accertare la dinamica del sinistro.