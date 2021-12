Solidarietà ai bambini, a Lentini la "Festa del giocattolo usato"

La solidarietà è un esercizio che si insegna fin dalla prima età, di questo è consapevole il comune di Lentini che ogni anno da 17 anni patrocina la “Festa del giocattolo usato”, in memoria di Ines Incontro. I bambini potranno donare i propri giocattoli consegnandoli in punti di raccolta dislocati tra Lentini (Il NON gioiello di via Matteotti, Gas Liquido di Innao Giusy di via Pordenone, Cafe Noir e Caf Unsic di via Garibaldi, Studio fotografico Marco Ossino di via Etnea) e Carlentini (Ma però di via Etnea, Globalservizi srls di via del Mare, Crai di Pisano e Scamporlino di via Archimede). L’iniziativa, promossa dall’associazione Metapiccola, consisterà in 4 giornate (18-19 dicembre e 2-6 gennaio) durante le quali l’Esercito della Salvezza si occuperà della distribuzione delle calze natalizie a favore dei bambini meno fortunati. L’evento è ormai una consolidata tradizione di Lentini ed è ritenuto imprescindibile, portando gioia ai bambini che ricevono la calza ed insegnando il valore dell’empatia a quanti doneranno i propri giochi.

M.C.M.