Unicef, sabato a Scicli la presentazione dell'iniziativa "Pigotte d'Autore"

Il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa, in linea con UNICEF Italia, promuove la Campagna Pigotta, con una collezione esclusiva delle mitiche bambole solidali UNICEF. A Natale torna infatti la Pigotta, in tante piazze in Italia a sostegno di tanti bambini in difficoltà nel mondo. In particolare quest’anno i fondi raccolti dalla Pigotta sosteranno l’impegno dell’UNICEF contro il COVID-19 e il programma COVAX, finalizzato a garantire un accesso equo ai vaccini contro il Coronavirus. L’obiettivo di COVAX è quello di avere 3 miliardi di dosi di vaccino disponibili.

Il Lions Club Scicli Plaga Iblea aderisce alla raccolta fondi, finalizzata alla Campagna COVAX, lanciata dall'ONU, per una vaccinazione contro il Covid 19 equa ed accessibile a tutti nel Mondo.

La kermesse coinvolge nella realizzazione di una collezione di Pigotte esclusiva, realizzate sartorialmente dalla Volontaria ispicese UNICEF Alba Boreale, dodici Artisti iblei, che hanno voluto prestare la loro pregiata creatività alla missione UNICEF. In numero di dodici, gli Artisti, in simbolica rappresentanza dei Comuni che costituiscono la Provincia di Ragusa, per una ideale proposta di dialogo e collaborazione con le istituzioni, nella promozione dei diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti. Con tali intenti sono stati invitati a partecipare i Sindaci e le Amministrazioni Comunali di tutta la provincia. Tra i Pittori coinvolti i Volontari UNICEF, i noti Artisti Sandro Bracchitta e Franco Polizzi, e gli altrettanto rinomati Artisti Arturo Barbante, Salvo Barone, Giovanni Blanco, Carmelo Candiano, Giuseppe Cassibba, Salvo Catania Zingali, Giuseppe Colombo, Giovanni La Cognata, Giovanni Robustelli (nella foto), Franco Sarnari. La presentazione dell'iniziativa è in programma a Palazzo Busacca di Scicli, sabato 11 dicembre, alle 18,30, in coincidenza col Settantacinquesimo Compleanno dell’UNICEF.