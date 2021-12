Modica, la luce che fa bene all'ambiente: dal sindaco i numeri della "City Green Line"

Meno 72% di consumi (da 7.140.000 kWh a 2.000.000 kWh all’anno). Riduzione di immissione nell’ambiente di 15.500 tonnellate di CO2, quantità di anidride carbonica (corrispondente alla piantumazione di 80.000 nuovi alberi). Nove mila corpi illuminanti già installati che diventeranno undici mila entro il 31 dicembre. Sono solo alcuni dei numeri illustrati in conferenza stampa dal Sindaco di Modica e dagli ingegneri Christian Valerio ed Ezio Fabiano, rappresentanti della City Green Light, il colosso dell’energia “pulita” che sta lavorando tanto e bene per la Città di Modica. Presenti anche il Sovrintendente ai Beni Culturali, Antonino De Marco, e gli assessori Belluardo, Linguanti e Viola, oltre ai tecnici e ai consiglieri comunali che hanno seguito da vicino l’opera di ammodernamento. La sostituzione dei vecchi e dispendiosi corpi illuminanti ha tenuto conto della luce in base alle diverse caratteristiche del territorio, così, per esempio, è stata utilizzata una temperatura di colore di 2.200 gradi Kelvin per una luce più calda al fine di rispettare e valorizzare le atmosfere e le suggestioni delle bellezze architettoniche di una città che è patrimonio dell’Unesco. Al termine della conferenza stampa sono state accese le luci natalizie in Piazza Matteotti, quest’anno offerte proprio dall’azienda vicentina: "City Green Light – spiega il sindaco di Modica Ignazio Abbate - è un'azienda che ha preso a cuore la nostra Città, ben oltre quelli che sono gli accordi contrattuali stipulati in passato. Gli amici di Vicenza hanno voluto fortemente ‘accendere’ il Natale dei modicani con questa magnifica installazione luminosa che dominerà la scena del centro storico per tutto il periodo delle feste. Al di là di questo omaggio, City Green Light si è già dimostrata partner serio, affidabile e competente che negli ultimi anni ha cambiato in meglio il volto della nostra Città. Grazie alla massiccia opera di rinnovo e sostituzione dei corpi illuminanti abbiamo ottenuto un risparmio energetico notevole che si traduce in più cura per l'ambiente e maggior economicità per le casse comunali, oltre naturalmente ad una visibilità nettamente migliorata. L'augurio è che questa partnership possa continuare anche in futuro per tanti anni ancora".