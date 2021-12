Piazze di spaccio a Siracusa, 2 arresti per traffico di droga in via Algeri

Ancora arresti della polizia nelle cosiddette piazze dello spaccio. Due persone, già detenuteai domiciliari, sono stati arrestati con l'accusa di traffico di droga. Sono stati fermati dalla polizia che li ha sorpresi nelle loro abitazioni in via Algeri con diverse dosi di marijuana, hashish e cocaina pronte per lo spaccio. I due erano già agli arresti in casa. Determinanti i controlli effettuati con i cani antidroga Jocco e Sky. A casa di un quarantesettenne sono state trovate 94 dosi di stupefacenti, armi e munizioni. Nell'abitazione di un venticinquenne sono stati scoperti invece 230 grammi di marijuana.