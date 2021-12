Covid, dolci natalizi per i bimbi al Palarescifina di Messina

"Un cuore grande per tanti piccoli sorrisi" è il titolo della nuova iniziativa, in occasione delle prossime Festività natalizie, che vede impegnati gli assistenti sociali della Centrale Operativa d'ascolto dell'Ufficio emergenza covid guidato da Alberto Firenze. Un'idea rivolta ai bambini in carico alle Usca territoriali che potranno ricevere nelle giornate di giovedì 23 e venerdì 24 dicembre dolci tipici del periodo natalizio, quando si recheranno con le proprie famiglie ad eseguire il tampone nel drive in del Palarescifina.

La distribuzione dei doni ai bambini è affidata agli operatori delle Usca territoriali: l'obiettivo è regalare un momento di gioia e spensieratezza ai piccoli che si trovano ad affrontare una peculiare condizione psicologica ed emotiva determinata dall'essere sottoposti a quarantena o isolamento a causa del contagio covid.