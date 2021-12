La Regione riapre la Casa-museo di Pirandello ad Agrigento

Riapre la Casa-museo di Luigi Pirandello, riqualificata e con un nuovo allestimento multimediale del percorso espositivo. Oggi alle ore 16,30 (con anteprima riservata ai giornalisti alle ore 15,30) in contrada Caos, ad Agrigento, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e l'assessore ai Beni culturali Alberto Samonà restituiranno alla fruizione la dimora natale del drammaturgo siciliano, Premio Nobel per la letteratura nel 1934. Dopo i lavori di manutenzione, adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche, voluti dal governo Musumeci per restituire decoro e funzionalità all'edificio che è monumento nazionale, la Casa-museo Pirandello offre adesso anche un percorso immersivo e multimediale all'avanguardia tra testi originali, materiali audiovisivi d'archivio e musica composta appositamente. La voce narrante del maestro Leo Gullotta guida una visita emozionale che si snoda tra le diverse postazioni, con soluzioni tecnologiche innovative perfettamente integrate nell'ambiente della dimora storica.

