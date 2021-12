Siracusa, 2,5 milioni dalla Regione per 2 piste ciclabili

Ammonta a 2,5 milioni di euro l'importo complessivo decretato dal governo Musumeci, attraverso il dipartimento regionale Infrastrutture, per la realizzazione di due piste ciclabili nella città di Siracusa, attingendo ai fondi del Po Fesr 2014-20. La prima, attraverso un progetto dal valore di 1,8 milioni denominato "Gelone Sud", collegherà il viale Santa Panagia a Corso Gelone; il secondo percorso, denominato "Pista di Sistema" e finanziato per 700mila euro, si estenderà nell'area nord della città, dal viale Santa Panagia fino a via Ozanam e le arterie limitrofe.

"L'evoluzione della mobilità verso l'impatto ambientale zero passa non solo dall'evoluzione delle abitudini di trasporto dei siciliani - dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone - ma soprattutto dalla sviluppo delle necessarie ed adeguate infrastrutture green, partendo dalle città più strategiche dell'Isola. In quest'ottica la Regione diventa protagonista di un'autentica svolta per Siracusa, dove verranno realizzate due piste ciclabili che saranno anche veicolo di rigenerazione urbana per diversi quartieri. Il Comune - conclude l'assessore Falcone - può adesso mandare celermente in gara d'appalto le due opere, per avere così l'avvio dei lavori già in primavera".