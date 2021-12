Nevicata in Sila, strade chiuse per cadute alberi

Numerose cadute di alberi si sono verificate sull'altopiano silano a causa di un'abbondante nevicata con l'interessamento di diverse strade.

"Particolarmente delicata", segnala l'Anas, la situazione sui tratti in quota all'interno dell'Area del Parco della Sila sulle strade statali 108 bis "Silana di Cariati" e 107 "Silana Crotonese".

Personale dell'Anas sta operando senza soluzione di continuità per la pulizia della sede stradale supportata dai Vigili del fuoco.

In particolare, nel corso della nottata, sulla strada statale 107 "Silana Crotonese" si è resa necessaria una chiusura tecnica tra Spezzano della Sila e Silvana Mansio per consentire soprattutto le verifiche delle piante di alto fusto potenzialmente a rischio caduta.

L'Anas ha chiesto l'attivazione urgente di un tavolo Cov per definire le azione necessarie e congiunte sul problema della caduta alberi per poter riaprire alla circolazione in condizioni di sicurezza.