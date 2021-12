Modica, riaperti i termini del bando per il pagamento degli interessi con fondi ex Insicem

Sono stati riaperti i termini per la partecipazione al bando relativo alla ripartizione dei Fondi ex Insicem per il comune di Modica. Grazie alla ripartizione dei residui delle somme appartenenti a tali fondi che non sono stati spesi, sarà possibile soddisfare le 79 istanze che la scorsa primavera non erano risultate aggiudicatarie dell’aiuto a causa dell’esaurimento degli stessi. Grazie a questa nuova disponibilità, le imprese operanti in territorio di Modica otterranno l’abbattimento degli interessi passivi sulle proprie scoperture bancarie. Non appena soddisfatte le richieste in pendenza dall’ultimo bando, toccherà alle nuove istanze che potranno essere presentate a partire dalle 8.00 del 15 dicembre e fino alle 14.00 del 31 dicembre. Potranno presentarle solo le aziende che non hanno mai partecipato ai precedenti due bandi e che quindi non hanno mai usufruito di aiuti economici provenienti da fondi ex Insicem. Bisognerà compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Modica ed inviarlo esclusivamente per mezzo PEC all’indirizzio: bandi.sviluppoeconomico.comune.modica@pec.it

Non verranno prese in considerazioni istanze che non rispettino tutti i requisiti, comprese quelle che perverranno prima o dopo la scadenza fissata.

“Abbiamo voluto questo nuovo provvedimento – commenta il sindaco di Modica, Ignazio Abbate – per chiudere il cerchio con quelle aziende che purtroppo non avevamo potuto aiutare per mancanza di fondi. Adesso sarà la volta anche di chi non ha mai partecipato ai precedenti bandi. Speriamo di poterne accontentare il più possibile. Invito quante più imprese possibili a partecipare perché, anche se non aggiudicatarie, entrerebbero in graduatoria per i prossimi aiuti”.