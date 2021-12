FNS Cisl Ragusa-Siracusa: Pagano nuovo segretario generale

Lorenzo Pagano è il nuovo Segretario Generale della FNS Cisl Ragusa-Siracusa, la Federazione che si occupa di tutelare i lavoratori della sicurezza, appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria e dei Vigili del Fuoco.

L’elezione di Pagano, 48 anni, appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, è avvenuta durante il Congresso Territoriale celebrato ieri a Rosolini e prende il testimone di Francesco Nassetta dopo l’espletamento di due mandati. “Il mio obiettivo, - ha dichiarato il neo segretario - è quello di seguire il percorso di sinergia già tracciato in questi anni all’interno della nostra federazione territoriale. Metodo che ha portato a grandissimi risultati, mirando sempre a soddisfare le varie istanze suggerite dalla base, per apportare maggiore benessere professionale nelle sedi lavorative e accrescere l’adesione alla Cisl Fns.” A completare la segreteria, Carlo Tidona (vigile del fuoco) in qualità segretario generale aggiunto, e Angelo Scarso.