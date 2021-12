L'olio Cutrera "Primo" selezionato nella guida ai migliori oli FlosOlei2022

Un altro importante riconoscimento per l’azienda Cutrera di Chiaramonte Gulfi. L’olio extravergine di oliva DOP Monti Iblei Primo è stato selezionato quest’anno per “Flos Olei 2022 - guida al mondo dell’extravergine”, la tredicesima edizione della guida, curata dall’esperto internazionale Marco Oreggia (che ne è anche editore) e dalla giornalista Laura Marinelli, unanimemente considerata la più importante pubblicazione del settore a livello globale. Primo, inoltre, si è distinto in modo particolare conquistando una posizione all’interno della classifica “The Best”, la prestigiosa graduatoria delle aziende alle quali è stato assegnato un “Premio Qualità”. All’interno di Flos Olei 2022, una sorta di atlante olivicolo in duplice lingua che recensisce ben 500 aziende d’eccellenza provenienti dai 5 continenti, c’è dunque anche l’azienda siciliana con il suo olio evo giudicato dagli esperti il “Migliore Olio Extravergine di Oliva DOP - Fruttato Medio”. Un premio che si aggiunge agli altri riconoscimenti che la famiglia Cutrera ha ricevuto in questi anni a conferma dell’attento lavoro di selezione delle olive e di produzione sempre vocato all’ottenimento di oli di altissima qualità.