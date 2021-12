Biancavilla, inaugurata la sede della segreteria cittadina di Democrazia Cristiana Nuova

Inaugurata, venerdì pomeriggio, a Biancavilla, la sede della segreteria cittadina della Democrazia Cristiana nuova, alla presenza del Commissario Regionale, Totò Cuffaro. Presenti, Samuele Franchina, presidente Dc della sede di Biancavilla; Giuseppe Scaccianoce, segretario cittadino del partito; Giuseppe Amato, vicesegretario cittadino Dc nuova; Rossella Cantarella, responsabile cittadino donne Dc nuova e Lorena Bellocchi, responsabile cittadino giovanile Dc nuova.

“A Biancavilla la Democrazia Cristiana nuova nasce donna – lo ha dichiarato il commissario regionale Totò Cuffaro -. Stiamo facendo rivivere la storia della Democrazia Cristiana, fondata sui valori e ideali, ma ricontestualizzandola in chiave moderna. Ed è proprio sui valori di Sturzo e De Gasperi che dobbiamo costruire un futuro. L’inaugurazione di questa sede – continua Cuffaro - è l’ennesima dimostrazione di come la Dc nuova stia coinvolgendo tutti i territori siciliani. Dobbiamo far rivivere i principi cattolici, popolari e liberali grazie all’impegno in prima linea di giovani e donne che, guardando al passato – conclude il commissario regionale -, possono progettare un futuro migliore per la propria terra”.