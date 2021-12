Agenti del Commissariato di Polizia di Pachino hanno denunciato un uomo di 40 anni e uno di 46, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per il reato di ricettazione di gioielli in oro. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni gioielli erano stati rubati in alcune abitazioni e i poliziotti sono riusciti a recuperarli e a restituirli ai legittimi proprietari