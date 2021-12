Castellammare del Golfo, crolla il ponte sul fiume San Bartolomeo

Cedimento del pilone centrale del ponte sulla statale 187che collega alla stazione ferroviaria di Castellammare del Golfo e ad Alcamo Marina. Strada chiusa all’altezza del km 43,697. Il sindaco Nicolò Rizzo: “Ho attivato il centro operativo comunale. Siamo in piena emergenza maltempo"

«Ho informato la Prefettura - afferma il sindaco - ed attivato il centro operativo comunale per coordinare le operazioni di protezione civile poiché ci ritroviamo in piena e grave emergenza: il maltempo sta mettendo in ginocchio il territorio con più cedimenti ed allagamenti e stanotte è crollato, fortunatamente senza causare alcun ferito, il ponte sul fiume san Bartolomeo a causa del cedimento del pilone centrale. Un’ ulteriore chiusura dell’asse viario dove si sono verificate frane dal costone roccioso sovrastante la ex statale 187. Invito i cittadini a non spostarsi se non necessario o farlo con la massima prudenza poiché sono possibili crolli improvvisi anche in condizioni di apparente normalità. Stiamo monitorando più aree del territorio a rischio. Cedimento e chiusura anche in contrada Intavolata ed altro cedimento in zona Piano Vignazzi».

Fortunatamente nessun ferito: un’auto stava per immettersi sul ponte ma il conducente ha fermato il mezzo appena in tempo, resosi conto del cedimento in corso.

Questa notte fiume in piena a causa della continua pioggia e per verificare le condizioni dell’area e avviare le procedure di messa in sicurezza dell’arteria adesso chiusa, questa notte erano presenti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Alcamo che hanno messo in sicurezza l’area, carabinieri, croce rossa Alcamo, l’associazione di protezione civile Fire rescue.