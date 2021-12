Modica, Consiglio al vetriolo: parole pesanti tra la consigliera Castello e l'assessora Aiello

Consiglio comunale al vetriolo venerdì sera a Modica. All'ordine del giorno un solo argomento: ratifica della variazione urgente al bilancio di previsione 2020/2022, anno 2021, adottata dalla Giunta Comunale. L'assessore al Bilancio Annamaria Aiello, ha esposto ai consiglieri presenti in aula in modo dettagliato la proposta di variazione di bilancio, per la quale si è aperto un acceso dibattito tra i Consiglieri di minoranza e l'assessora Aiello. Parole pesanti e comportamento non consono al regolamento del Consiglio comunale, secondo Aiello, che è intervenuta a riguardo, riportando un articolo del regolamento circa il comportamento da tenere in aula nel rispetto di tutti, riferendosi al comportamento della consigliera Ivana Castello ritenuto offensivo. Subito dopo il consigliere Piero Covato, subentrato a Carmela Minioto alla presidenza della seduta, ha chiesto se c’era qualcun altro che volesse intervenire dopo la consigliera Castello per la manifestazione di voto: nessuno in quel momento ha alzato la mano per cui il presidente ha invitato il segretario a mettere ai voti la proposta di deliberazione. A quel punto il consigliere del M5S, Marcello Medica, ha chiesto di intervenire, ma il presidente, applicando il regolamento, non gli ha concesso la parola e Medica ha abbandonato l’Aula. E' stata, quindi, votata la proposta, che è stata approvata a maggioranza con tre voti contrari e un astenuto. Subito dopo avere votato l’immediata esecutività dell’atto, il presidente ha dichiarato chiusa la seduta.