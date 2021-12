"Luci a Siracusa" al Teatro Comunale dal 15 dicembre al 22 gennaio

Sarà il Teatro Comunale il cuore della nuova edizione di Luci a Siracusa, in programma dal 15 dicembre al 22 gennaio. Dodici spettacoli di teatro, danza e musica, organizzati in collaborazione con l’ASAM, che segnano la ripresa delle attività del più importante e prestigioso contenitore culturale al chiuso di Siracusa.

Una ripresa dell’attività che il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore ai Beni e alle politiche culturali, Fabio Granata, salutano con soddisfazione e che contribuirà in modo significativo alla composizione di un’offerta culturale di alto valore sulla quale sono impegnate anche altre istituzioni siracusane.

«Gli eventi – affermano il sindaco Italia e l’assessore Granata – che avranno come scenario il nostro Teatro Comunale ma anche Villa Reimann, l’Antico Mercato, l’ex convento di San Francesco d’Assisi, il museo “Paolo Orsi”, Palazzo Bellomo, insieme a quelli programmati dalla Diocesi con il supporto della nostra Amministrazione, rappresentano un prezioso palinsesto che offriamo ai cittadini e ai viaggiatori nella nostra Città d’Acqua e di Luce e che allieteranno e arricchiranno le festività tra dicembre e gennaio. Una serie di appuntamenti coerenti con una città candidata a Capitale Italiana di Cultura 2024 e che coincidono con la prima vera programmazione invernale dopo le chiusure per la pandemia».

Al via il 15 dicembre alle 21 con l’adattamento teatrale dell’opera di Erri De Luca, “In nome della madre”, storia narrata in prima persona da Galatea Ranzi nel ruolo di Miriàm, una donna che ricorda quanto vissuto da ragazza, in Galilea, da sposa e madre vergine che sfida la tradizione ebraica del suo tempo per adempiere al suo destino di donna.