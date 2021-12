Domani a Rosolini screening sanitario gratuito per le fasce più fragili

L'amministrazione Spadola va oltre l'ordinaria amministrazione e si prende cura della popolazione. Uno screening sanitario è stato organizzato per domenica mattina, 12 dicembre, in collaborazione con il Lions Club, distretto 108 in piazza Garibaldi a Rosolini per garantire a titolo gratuito, visite per il diabete, audiologiche ed oncologiche. "In un momento difficile come quello della pandemia, abbiamo pensato alla fasce più deboli - dice il sindaco Giovanni Spadola - ed abbiamo messo a disposizione tre sale per i medici per le visite. E' un'occasione da non perdere, in città ci sono molti rosolinesi che non si curano, anche perchè non hanno i soldi per farlo".

Sullo screening sanitario di Rosolini a lanciare un appello, attraverso un video è anche l'assessora alle Politiche sociali, Concetta Cappello.