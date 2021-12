Calcio, Eccellenza. Stracittadina a Siracusa sotto il segno di Santa Lucia

L’obiettivo è di bissare il successo di domenica scorsa a Barcellona, continuando la rincorsa alle posizioni di classifica che contano. Il Città di Siracusa ha preparato con cura la partita di domani pomeriggio al “Nicola De Simone” (inizio ore 14,30, arbitro Majrani di Firenze, assistenti Riccobene di Enna e Grasso di Acireale) contro il Real Siracusa Belvedere. Per la prima volta le due compagini si sfideranno in campionato, visto che la scorsa stagione l’incontro saltò per via del covid. I precedenti sono 4, tutti in Coppa Italia, con tre vittorie degli azzurri e una dei biancorossi.

Tanti gli ex nelle file della formazione allenata da Peppe Mascara. Uno di questi è l’esterno sinistro Paolo Midolo. “Ho trascorso 4 anni al Real, condividendo tanti bei momenti in quell’ambiente. Mi sono trovato bene e – dice il giovane difensore aretuseo - spero di aver lasciato un buon ricordo. Ho tanti amici al Real e con alcuni di loro mi sento ancora. Per 90 minuti però lascerò i sentimenti da parte. In campo darò, come sempre, il massimo perché questa è una partita molto importante per noi. Non sarà semplice venirne a capo ma ce la metteremo tutta. Mi aspetto una gara combattuta, giocata sul piano fisico soprattutto da parte del Real. Dovremo essere bravi ad interpretarla nel modo giusto per portare a casa tutta l’intera posta in palio”. Il difensore azzurro sta vivendo un grande momento ed è stato tra i migliori in campo domenica scorsa a Barcellona. “Il merito è anche del mister che – spiega Midolo – ci fa lavorare bene in settimana. Dei suoi insegnamenti beneficiamo tutti, non solo io. Poi, certo, dipende anche da ognuno di noi esprimersi al meglio in campo. So di essere cresciuto molto e mi auguro di continuare così. Quel che conta, comunque, è che la squadra ha ormai preso forma e che in campo applica sempre ciò che prova in settimana. Anche domani dovrà essere così”.

Questa mattina gli azzurri hanno svolto la seduta di rifinitura. Al termine, il tecnico Mascara ha reso nota la lista dei convocati. Portieri: Ferla e Saitta; difensori: Puzzo, Magro, Castiglia, Longo, Magnano, Midolo P., Midolo G.; entrocampisti: Fichera, Schisciano, Ricca, Sciacca, Giordano; attaccanti: Montagno, Melluzzo, Mascara, Celin, Catania, Fiorentino. Domani gli azzurri scenderanno in campo con la nuova maglia che riporta l’effige di Santa Lucia. La gara sarà preceduta da una breve cerimonia alla quale parteciperanno il presidente della deputazione della cappella di Santa Lucia, Pucci Piccione ed i due presidenti Salvo Montagno e Antonello Liuzzo.