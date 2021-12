Festeggiamenti di Santa Lucia a Belpasso, no a iniziative fuori dalle chiese

“Non si ravvisano le condizioni perché le celebrazioni programmate si tengano secondo il programma prospettato, fatte salve quelle di natura strettamente religiosa”. Con queste parole pervenute nel tardo pomeriggio di ieri, il Capo di Gabinetto della Questura di Catania, comunica l’annullamento di tutte le iniziative tradizionali extra religiose, legate da sempre ai festeggiamenti in onore della Patrona di Belpasso, Santa Lucia.

“No” alle tipiche ed artistiche “spaccate” dei carri, “No” alle accensioni delle installazioni culturali dei quartieri, “No” alla festa Barocca, perché “il cui svolgimento – si legge nella lettera ufficiale – sembra comportare criticità in relazione ai profili di rispetto dell’attuale normativa sul contenimento del Covid-19”. Il sindaco Daniele Motta, il Parroco della Chiesa Madre, Nunzio Chirieleison, il Presidente della Fondazione dei Carri, Antonino Girgenti, il Presidente del Comitato di S. Lucia, Orazio Leotta, intendono in primis rivolgersi ai cittadini di Belpasso e a tutti i devoti di Santa Lucia, per dare loro una notizia che indubbiamente lascia l’amaro in bocca ed esprimere, quindi, tutta la loro personale delusione.